Генсек ООН раскритиковал Россию за войну: усиливает напряженность в мире

"Война России в Украине усиливает геополитическую напряженность и разногласия, угрожает региональной стабильности, увеличивает ядерную угрозу и создает глубокие расколы в нашем все более многополярном мире", - подчеркнул Гутерриш в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Заседание Совбеза ООН

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Нью-Йорке проходит заседание Совета безопасности ООН. На нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления глава украинского государства, в частности, заявил о том, что ООН сейчас находится в тупике. Причиной этому является право вето у России.

Также президент упомянул о необходимости реформирования Совбеза ООН и назвал три ключевых шага.

Со всеми главными заявлениями Зеленского в ходе Совбеза ООН можете ознакомиться в материале РБК-Украина.