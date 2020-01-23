Генсек ООН розповів "чотирьох вершникыв Апокаліпсису" для людства

Світ стикається з загрозами, пов'язаними з геополітичним напругою, кліматичною кризою, глобальною недовірою і небезпекою нових технологій. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Він порівняв ці загрози з біблійними "чотирма вершниками Апокаліпсису".

За словами Гутерріша, геостратегічна напруга сьогодні набула воістину "епічного" характеру і з часів Другої світової війни світ не бачив такої кількості людей, які рятуються від війни та переслідувань.

"Руйнівні конфлікти призводять до страждань повсюдним. Терористичні атаки завдають непоправної шкоди. Наростає ядерна загроза. Війни і переслідування змушують людей залишати свої будинки більше, ніж коли-небудь після Другої світової війни. Реальним залишається ризик Великого Перелому", - цитує генсека ООН "Укрінформ".

Другою загрозою є стрімке глобальне потепління, яке "розтоплює" колишні температурні рекорди.

"Останнє десятиліття було найспекотнішим з початку спостережень. Вчені пояснюють, що океан нагрівається з такою швидкістю, ніби кожну секунду вибухають п'ять бомб, скинутих на Хіросіму. Мільйон видів рослин і тварин знаходяться на межі зникнення", - заявив Гутерріш.

"Наша планета у вогні. Дивлячись на недавні пожежі в Австралії, на людей, що кидають свої будинки, на тварин, що борються з вогнем, не можна не відчувати гіркоти від того, що відбувається сьогодні і страху за майбутнє", - сказав він і додав, що світ наближається до точки неповернення.

Він підкреслив, що головну відповідальність за скорочення викидів парникових газів, а до 2030 року їх потрібно скоротити на 45%, несуть найбільші їх виробники.

"Якщо вони так і не зважаться на необхідні дії, ми приречені", - сказав глава ООН.

Третій "вершник Апокаліпсису", за його совами, - це глобальне недовіра суспільства.

Гутерріш нагадав, що по всьому світу люди виходять на демонстрації. Вони вимагають змін і більш справедливої глобалізації. Небувалу активність проявляє молодь. Жінки борються за рівні права, проти дискримінації та насильства. Але нерівність в світі тільки поглиблюється.

"Все більше людей переконані, що глобалізація не працює для них. Із зростанням нерівності довіра до політичних структур падає", - сказав він.

Четвертою загрозою Гутерреш назвав "зворотний бік цифрової революції".

За словами Генсека ООН, нові технології розвиваються настільки швидко, що люди не встигають не тільки відреагувати на них, але часом навіть зрозуміти їх суть.

"Незважаючи на величезні переваги, нові технології використовуються для вчинення злочинів, розпалювання ненависті, фальсифікації інформації, утисків і експлуатації людей і втручання в приватне життя", - зазначив він.

Гутерреш зазначив, що "чотири вершники" можуть поставити під загрозу кожен аспект майбутнього світу.

Він закликав міжнародне співтовариство зробити 2020-ті роки десятиріччям дій, а 2020 рік - роком прийняття рішень.

Нагадаємо, ООН в проєкті Конвенції про біологічне різноманіття заявила, що Земля вступила в шосту еру масового вимирання через забруднення атмосфери.

РБК-Україна повыдомляло, що уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан через ситуацію з кліматом, зробивши перший офіційний крок до прийняття заходів з боротьби зі зміною клімату.