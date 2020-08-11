Генсек ООН закликав владу Білорусі до максимальної стриманості

Фото: Антоніу Гутерріш (un.org)

Він закликав поважати право громадян на протест

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав білоруську владу поважати права своїх громадян, в тому числі на свободу зібрань. Він уважно стежить за подіями, в тому числі за насильством щодо громадян.

Прес-секретар генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік виступив із заявою.

Він зазначив, що генсек закликає білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечити повагу правам народу на свободу вираження та мирні зібрання.

Генсек підкреслив важливість здійснення цих прав в мирній обстановці і відповідно до закону.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявили, що стежать за ситуацією з протестами в Білорусі, в Білому домі висловили глибоку стурбованість у зв'язку із затриманням демонстрантів.

У неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За останніми даними ЦВК, лідирує чинний президент Олександр Лукашенко.

Після закриття виборчих дільниць по всій території країни почалися акції протесту і масові затримання.