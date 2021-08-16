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Генсек ООН закликав всі країни приймати і не депортувати біженців з Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди всіх країн приймати і не депортувати біженців з Афганістану. Генсек також звернувся до конфліктуючих сторін з проханням проявити максимальну стриманість для захисту людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша, яку він зробив на засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, уряди всіх країн повинні приймати афганських біженців і не депортувати їх. Генсек ООН також заявив, що міжнародне товариство має зробити так, щоб Афганістан не став притулком для терористів.

Гутерріш закликав "Талібан" і всі конфліктуючі сторони в Афганістані дотримуватися гуманітарного права, проявляти максимальну стриманість для захисту життів людей, а також забезпечити їх права і свободу.

Зазначимо, в аеропорту Кабула, який залишається єдиним шляхом, що дозволяє покинути Афганістан, дуже напружена ситуація через сотні афганців, які хочуть тікати з країни.

Як писало РБК-Україна, США призупинили евакуаційні рейси з Кабула через велике скупчення людей на злітній смузі аеропорту.

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