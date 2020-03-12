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Генсек ООН закликав усі країни активізувати зусилля у боротьбі з пандемією коронавіруса

Новини » Політика     12.03.2020 - 03:58
Генсек ООН закликав усі країни активізувати зусилля у боротьбі з пандемією коронавіруса
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

Гуттериш закликає до солідарності та єдності

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся з посланням до влади всіх держав світу у зв'язку з оголошенням про пандемію коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Гутерріш заявив, що сьогоднішня заява глави Всесвітньої організації охорони здоров'я про світової пандемії нового коронавіруса "є закликом до дії і солідарності" до всіх країн.

"Коли ми боремося з вірусом, ми не можемо дозволити страху стати вірусним. Всі разом ми все ще можемо змінити хід цієї пандемії... Кращі вчені говорять нам, що якщо країни будуть виявляти, перевіряти, лікувати, ізолювати, відстежувати і мобілізувати людей, ми зможемо багато чого зробити для зменшення поширення вірусу", - підкреслив Гутерріш.

Генсек ООН закликав владу всіх країн активізувати зусилля у боротьбі з пандемією.

"Ми повинні проявити солідарність з найвразливішими: літніми і хворими людьми, людьми, у яких немає доступу до надійної медицині і перебувають на межі бідності", - додав глава Організації об'єднаних націй.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавіруса. Заборона введена на 30 днів на поїздки з Європи.

РБК-Україна писало, що в світі не підтверджено жодного випадку коронавіруса лише у 81 країні з 193 держав, офіційно визнаних ООН.

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