Генсек ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію вивільнити українське зерно. При цьому він попередив, що в іншому випадку в багатьох країнах світу масовий голод і недоїдання можуть затягнутися на кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Гутерріш зазначив, що війна в Україні посилила глобальну продовольчу нестабільність, на яку вже негативно вплинули потепління і пандемія коронавірусу.

За його словами, за два роки кулькість людей, які страждають від гострої нестачі продовольства, подвоїлася - з 135 мільйонів до початку пандемії до 276 мільйонів осіб на сьогоднішній день. Зараз в умовах голоду на планеті живуть понад 500 тисяч людей, що більш ніж на 500% більше, ніж у 2016 році.

"Війна в Україні посилює і прискорює всі ці фактори: зміна клімату, COVID-19 і нерівність. Це може призвести до того, що десятки мільйонів людей опиняться на межі відсутності продовольчої безпеки, за чим підуть недоїдання, масовий голод і нестача продовольства; криза, яка може тривати роками", - додав Гутерріш.

До вторгнення Росії Україна вважалася основною світовою житницею. Через українські порти щомісяця експортувалося 4,5 млн тонн сільськогосподарської продукції. В Україні вирощувалося 12% всього світового обсягу пшениці, 15% кукурудзи і 50% соняшникової олії.

Однак через те, що порти в Одесі, Чорноморську та інших українських містах виявилися заблоковані російськими військовими кораблями, поставки можуть здійснюватися тільки по перевантажених наземних маршрутах, що набагато менш ефективно.