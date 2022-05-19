Генсек ООН закликав Росію дозволити експорт українського зерна
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію вивільнити українське зерно. При цьому він попередив, що в іншому випадку в багатьох країнах світу масовий голод і недоїдання можуть затягнутися на кілька років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Гутерріш зазначив, що війна в Україні посилила глобальну продовольчу нестабільність, на яку вже негативно вплинули потепління і пандемія коронавірусу.
За його словами, за два роки кулькість людей, які страждають від гострої нестачі продовольства, подвоїлася - з 135 мільйонів до початку пандемії до 276 мільйонів осіб на сьогоднішній день. Зараз в умовах голоду на планеті живуть понад 500 тисяч людей, що більш ніж на 500% більше, ніж у 2016 році.
"Війна в Україні посилює і прискорює всі ці фактори: зміна клімату, COVID-19 і нерівність. Це може призвести до того, що десятки мільйонів людей опиняться на межі відсутності продовольчої безпеки, за чим підуть недоїдання, масовий голод і нестача продовольства; криза, яка може тривати роками", - додав Гутерріш.
До вторгнення Росії Україна вважалася основною світовою житницею. Через українські порти щомісяця експортувалося 4,5 млн тонн сільськогосподарської продукції. В Україні вирощувалося 12% всього світового обсягу пшениці, 15% кукурудзи і 50% соняшникової олії.
Однак через те, що порти в Одесі, Чорноморську та інших українських містах виявилися заблоковані російськими військовими кораблями, поставки можуть здійснюватися тільки по перевантажених наземних маршрутах, що набагато менш ефективно.
Нагадаємо, США вимагають від Росії розблокування коридорів для експорту продовольства з України.
Раніше у Зеленського відповіли на пропозицію зняти санкції з РФ в обмін на розблокування портів.
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