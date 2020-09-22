ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Генсек ООН закликав припинити вогонь у всіх світових конфліктах через пандемію

Автор: Максим Зайченко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав міжнародне співтовариство домогтися припинення вогню у всіх збройних конфліктах у світі до кінця року. На це залишилося 100 днів.

Про це Гутерреш сказав, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН.

Він уже закликав країни припинити вогонь в березні, проте тоді не всі почули цей заклик.

"Коли почалася пандемія, я закликав до глобального припинення вогню. Сьогодні я закликаю міжнародне співтовариство докласти нових зусиль, щоб втілити цей заклик в життя до кінця цього року. У нас є рівно 100 днів... Під час пандемії є тільки один переможець у конфлікті: сам вірус", - сказав генсек ООН.

Популярні новини

За словами Гутерреша, його первісний заклик підтримали 180 держав-членів, а також релігійні лідери, регіональні партнери, представники громадянського суспільства, а також бойовики в деяких країнах.

"Настав час для нових колективних зусиль, спрямованих на досягнення миру і примирення. Я закликаю активізувати міжнародні зусилля - під керівництвом Ради Безпеки - для досягнення глобального припинення вогню до кінця цього року. У нас є 100 днів. Час не чекає. Світу необхідно глобальне припинення вогню, щоб зупинити всі "гарячі" конфлікти", - додав він.

Нагадаємо, раніше моніторингова місія ООН констатувала, що умови перемир'я, які почали діяти на Донбасі з 27 липня, позитивно впливають на мирне населення.

Зазначимо, з початку російської агресії на Донбасі ООН зафіксувала 3367 загиблих мирних жителів, серед яких близько 150 дітей і 37 не ідентифікованих дорослих.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНконфликтКоронавірус