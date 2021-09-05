Генсек ООН закликав людство припинити саморуйнівну війну з природою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав людство припинити безглузду і саморуйнівну війну з природою. Він зазначив, що для цього в урядів країн світу є всі інструменти для вирішення цієї проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Антоніу Гуттеріша в Twitter.
"Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь", - написав він.
Гуттеріш додав, що всі проблеми відносини людини з природою відомі і країни мають інструменти для їх вирішення.
"Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції і надійні зобов'язання всіх країн", - додав генсек ООН.
Нагадаємо, раніше ООН повідомила про загибель у світі за останні 50 років понад 2 млн осіб від природних катастроф.