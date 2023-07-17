Генсек ООН о прекращении "зерновой сделки" Россией: удар по нуждающимся

Гутерриш напомнил, что в последние дни он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями по сохранению инициативы, и сказал, что "глубоко разочарован" тем, что Путин их проигнорировал.

"В конечном счете, участие в этих соглашениях - это выбор, но у людей, оказавшихся в тяжелом положении во всем мире, и у развивающихся стран нет выбора. Сотням миллионов людей грозит голод, а потребителям - глобальный кризис стоимости жизни. Они заплатят за это цену", - подчеркнул он.

Выход России из "зерновой сделки"

В последние недели российские чиновники угрожали, что Москва прекратит свое участие в "зерновой сделке".

После этого в СМИ появлялась информация о том, что ООН готовится пойти на уступки для того, чтобы Москва продлила свое участие в договоренностях.

Однако пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль приостанавливает участие в "зерновой сделке".

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