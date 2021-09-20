Генсек ООН попередив про наслідки потепління клімату

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи. За його словами, уникнути цього можна досягненням вуглецевої нейтральності в найближче десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша на конференції з клімату .

"Будь-яке потепління вище 1,5 градуса стане катастрофою", - сказав він.

За його словами, щоб обмежити нагрівання клімату, необхідно в найближчі десять років домогтися вуглецевої нейтральності і на 45% скоротити викиди в атмосферу.

Гутерріш звернувся до країн-учасниць G20, оскільки на частку цих країн припадає 80% викидів парникових газів. Генсек підкреслив, що наступна зустріч групи буде важлива для досягнення успіху Конвенції ООН зі зміни клімату. При цьому він висловив думку, що на заходи у сфері кліматичних змін в країнах, що розвиваються щорічно потрібно виділяти близько 100 млрд доларів.