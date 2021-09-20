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Генсек ООН попередив про наслідки потепління клімату

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Нью-Йорк, Понеділок 20 вересня 2021 22:18
Генсек ООН попередив про наслідки потепління клімату Фото: генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи. За його словами, уникнути цього можна досягненням вуглецевої нейтральності в найближче десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша на конференції з клімату.

"Будь-яке потепління вище 1,5 градуса стане катастрофою", - сказав він.

За його словами, щоб обмежити нагрівання клімату, необхідно в найближчі десять років домогтися вуглецевої нейтральності і на 45% скоротити викиди в атмосферу.

Гутерріш звернувся до країн-учасниць G20, оскільки на частку цих країн припадає 80% викидів парникових газів. Генсек підкреслив, що наступна зустріч групи буде важлива для досягнення успіху Конвенції ООН зі зміни клімату. При цьому він висловив думку, що на заходи у сфері кліматичних змін в країнах, що розвиваються щорічно потрібно виділяти близько 100 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше з'явився звіт групи "Об'єднані в науці 2021", в якому повідомляється, що зміна клімату вражає планету все сильніше.

Зазначимо, голова Укргідрометцентру заявив, що імовірність природних катастроф збільшується, в інтерв'ю для РБК-Україна він розповів деталі.

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ООН Глобальне потепління
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