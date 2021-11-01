Генсек ООН про наслідки зміни клімату: "людство копає собі могилу"

Минулі з моменту укладення Паризьких угод по клімату шість останніх років стали найспекотнішими в історії спостережень. Залежність від викопних видів палива штовхає людство в прірву.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміни клімату, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN .

За його словами, світ стоїть перед суворим вибором: або зупинити цей процес, або він зупинить світ.

"Настав час сказати "досить". Досить знущатися над біорізноманіттям, досить вбивати самих себе вуглецем, досить ставитися до природи як до вигрібної ями, досить палити, копати і бурити все глибше і глибше - адже ми копаємо власні могили", - заявив він.

Гутерріш вказав, що Земля змінюється на очах: від океанських глибин і до гірських вершин.

"Рівень моря піднімається вдвічі швидше, ніж 30 років тому. Океани більш гарячі, ніж будь-коли, і продовжують швидко нагріватися. Частина джунглів Амазонії викидає більше парникових газів, ніж поглинає", - заявив він.

Остання доповідь за вкладами країн у боротьбу з викидами парникових газів показує, що світ рухається до катастрофічного підвищення температури на 2,7 градуса Цельсія, заявив генсек ООН.

"І навіть якщо вірити останнім обіцянкам - а до них вже є серйозні питання - ми все одно мчимо до кліматичної катастрофи. Навіть при оптимальному сценарії температура підніметься більш ніж на 2 градуси Цельсія", - заявив він.