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Генсек ООН о последствиях изменения климата: "человечество копает себе могилу"

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Глазго, Понедельник 01 ноября 2021 15:38
Генсек ООН о последствиях изменения климата: "человечество копает себе могилу" Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Прошедшие с момента заключения Парижских соглашений по климату шесть последних лет стали самыми жаркими в истории наблюдений. Зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество в пропасть.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

По его словам, мир стоит перед суровым выбором: или остановить этот процесс, или он остановит мир.

"Пришло время сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватить жечь, копать и бурить все глубже и глубже - ведь мы копаем собственные могилы", - заявил он.

Гутерриш указал, что Земля меняется на глазах: от океанских глубин и до горных вершин.

"Уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Океаны горячее, чем когда бы то ни было и продолжают быстро нагреваться. Часть джунглей Амазонии выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощает", - заявил он.

Последний доклад по вкладам стран в борьбу с выбросами парниковых газов показывает, что мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса Цельсия, заявил генсек ООН.

"И даже если верить последним обещаниям - а к ним уже есть серьезные вопросы - мы все равно несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия", - заявил он.

Напомним, из-за изменения климата в мире экстремальные погодные явления стали теперь новой нормой.

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