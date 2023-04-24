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Генсек ООН передал Путину письмо о "зерновом соглашении"

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для диктатора Владимира Путина, в котором говорится о дальнейших действиях по "зерновому соглашению".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генсека.

Там говорится, что Гутерреш выразил обеспокоенность Лавровой, связанные с препятствиями, с которыми в последнее время столкнулся Объединенный координационный центр в своей повседневной деятельности.

Также он передал ему письмо, адресованное Путину, где изложены предложения по дальнейшим действиям, направленным на улучшение и расширение "зернового соглашения", согласно "позициям, недавно озвученным сторонами, и рискам, связанным с отсутствием глобальной продовольственной безопасности". Аналогичное письмо было направлено также Украине и Турции.

Напомним, недавно министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что работа "зернового соглашения" может быть приостановлена на фоне блокирования экспорта украинского зерна со стороны России.

Также мы писали, что 17 апреля Россия заблокировала работу "зернового коридора". Она приостановила инспекцию судов, которые должны вывозить зерно из Украины.

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