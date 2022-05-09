Генсек ООН відправив у відставку свого заступника через нецільову витрату коштів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв у неділю відставку свого заступника і за сумісництвом виконавчого директора Управління ООН з обслуговування проектів Грете Фаремо. В її відношенні проводилося службове розслідування про нецільову витрату коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Відставка Фаремо була прийнята в той день, коли стало відомо, що агентство прийняло серію незрозумілих фінансових рішень, які нібито призвели до збитків у розмірі 25 мільйонів доларів. Передбачається, що управління видало серію кредитів на десятки мільйонів доларів сінгапурської компанії, яка повинна розробити Плани з будівництва мільйона доступних будинків в шести країнах.
В результаті бездіяльності підрядника весь проект застопорився, а будинки не побудовані. Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що відставка Фаремо набрала чинності в 8 травня. Виконувати її обов'язки буде Йенс Вандель, колишній спеціальний радник генерального секретаря з реформ.
Нагадаємо, в доповіді ООН наголошується, що російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду в світі. Особливо це стосується країн з продовольчою кризою, включаючи Афганістан, Ефіопію, Гаїті, Сомалі, Південний Судан, Сирію і Ємен.
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