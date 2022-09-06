RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генсек ООН назвав два кроки для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Щоб уникнути ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС необхідно створити демілітаризований периметр, а також припинити будь-які військові дії в напрямку станції або з неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша під час засідання Ради безпеки ООН.

Він сказав, що як і раніше серйозно стурбований у зв'язку з ситуацією на Запорізькій АЕС і навколо неї, включаючи повідомлення про нещодавні обстріли.

За словами Гутерріша, будь-який збиток, навмисний або не навмисний, що наноситься найбільшій АЕС в Європі, або ж збиток будь-якому іншому ядерному об'єкту в Україні може призвести до катастрофи, яка вплине на найближчий регіон і вийде за його межі.

Генсек ООН зазначив, що необхідно зробити усі можливі кроки, аби уникнути цього сценарію.

"В якості першого кроку російські і українські сили повинні зобов'язатися не вести ніяких військових дій в напрямку цього об'єкта або з нього. Запорізька АЕС не повинна бути ні об'єктом, ні платформою для проведення військових операцій", - сказав він.

Як другий крок Гутерріш назвав угоду по демілітаризованому периметру навколо станції. Зокрема, це передбачає зобов'язання російських сил вивести військовослужбовців і техніку з периметра, а також зобов'язання українських сил не висуватися на цей периметр.

Нагадаємо, МАГАТЕ вважає, що необхідно встановити зону охорони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Крім того, агентство закликало до демілітаризації ЗАЕС і виведення звідти російських військових.

Основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ на станцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНЗапорожская АЭСАнтоніу Гутерріш