Генсек НАТО стримано оцінив підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав стримано оцінювати підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі. Заяви Росії про перегляд планів свідчать про зміни на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню Le Monde .

"Давайте зберігати обережність в оцінці деяких зайнятих позицій", - сказав він, відповідаючи на питання про прагнення Москви сконцентрувати свої потуги на Донбасі.

Столтенберг впевнений, що Росія переоцінила свої власні сили і недооцінила можливості опору українців. "Цим пояснюються її зобов'язання переглянути свої плани відповідно до розвитку конфлікту", - заявив він.

Детальніше про вчорашні переговори в матеріалі "Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі".