Генсек НАТО та прем’єр Нідерландів обговорили військову допомогу Україні

Рютте провів розмову зі Столтенбергом на тему військової допомоги для України.

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією", - йдеться у заяві Рютте.

Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на його країну.

Столтенберг заявив, що в НАТО погоджуються з важливістю продовження довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії. Також він подякував Нідерландам за їх значний внесок.