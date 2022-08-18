Генсек НАТО та прем’єр Нідерландів обговорили військову допомогу Україні

В Європі продовжують проводити переговори, щодо надання довгострокової підтримки та військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
Рютте провів розмову зі Столтенбергом на тему військової допомоги для України.
"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією", - йдеться у заяві Рютте.
Прем'єр-міністр Нідерландів запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на його країну.
Столтенберг заявив, що в НАТО погоджуються з важливістю продовження довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії. Також він подякував Нідерландам за їх значний внесок.
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про отримання військової допомоги від США та Норвегії.
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