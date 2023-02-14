Генсек НАТО предупредил о начале большого наступления российской армии в Украине

"Мы видим, как они направляют больше войск, больше оружия, больше возможностей", - сказал журналистам в Брюсселе Столтенберг, отметив, что это начало нового наступления.

Он сказал, что Владимир Путин "готовится к новой войне в Украине", и что западные страны должны "обеспечить, чтобы Украина получила оружие, необходимое для победы в этой войне", сообщает Sky News.

Столтенберг заявил, что тип поддержки, предоставляемой Украине, менялся "по мере развития войны".

Отвечая на вопрос о перспективах отправки истребителей в Украину, он сказал, что это не "самая неотложная проблема", но будут переговоры с союзниками о том, какие системы предоставить Киеву.

Он сказал, что этот вопрос продолжает обсуждаться.