Генсек НАТО предупредил о начале большого наступления российской армии в Украине

Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, поскольку Россия начала новое наступление на Донбассе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы видим, как они направляют больше войск, больше оружия, больше возможностей", - сказал журналистам в Брюсселе Столтенберг, отметив, что это начало нового наступления.
Он сказал, что Владимир Путин "готовится к новой войне в Украине", и что западные страны должны "обеспечить, чтобы Украина получила оружие, необходимое для победы в этой войне", сообщает Sky News.
Столтенберг заявил, что тип поддержки, предоставляемой Украине, менялся "по мере развития войны".
Отвечая на вопрос о перспективах отправки истребителей в Украину, он сказал, что это не "самая неотложная проблема", но будут переговоры с союзниками о том, какие системы предоставить Киеву.
Он сказал, что этот вопрос продолжает обсуждаться.
Напомним, в Брюсселе проходит двухдневная встреча министров обороны страна НАТО.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля также пройдет девятая встреча в формате "Рамштайн", на которой представители 50 стран обсудят военную помощь Украине.