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Генсек НАТО возложил на Москву ответственность за падение украинской ракеты ПВО в Польше

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вчерашний взрыв на территории Польши, скорее всего, был вызван падением украинской ракеты ПВО, которая отражала российскую атаку на инфраструктуру. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за инцидент несет Москва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поясню, это не вина Украины. Россия несет конечную ответственность, продолжая свою незаконную войну против Украины", - сказал он.

По его словам, расследование взрыва в Польше продолжается, но предварительный анализ "предполагает, что инцидент, вероятно, был вызван ракетой украинской ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Он добавил, что "нет никаких указаний" на то, что ракета стала результатом преднамеренной атаки или что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО.

Напомним, инцидент произошел 15 ноября, когда Россия выпустила десятки ракет по городам по всей Украине.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что ракета упала на Пшеводов, село примерно в 6 км от границы с Украиной. Двое жертв были мужчинами, которые находились рядом с площадкой для взвешивания зерна.

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