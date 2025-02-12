Генсек НАТО оценил перспективы "Рамштайн": надеюсь, увидите новые пакеты

Формат "Рамштайн" предусматривает, что Украина получит то, что нужно для борьбы с агрессией РФ. В ближайшие дни могут быть объявлены новые пакеты помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции перед заседанием "Рамштайна".
"Формат "Рамштайна" предполагает, что союзники и другие страны за пределами НАТО обязуются гарантировать, что Украина имеет то, что ей нужно, в частности, поддержку конкретным вооружением для ведения войны против России", - отметил Рютте.
Он добавил, что уже упоминал некоторые из крупных пакетов помощи за последние недели в Канаде, Швеции, Нидерландах и Франции.
"И, без сомнения, я надеюсь, сегодня, а также и в ближайшие дни, вы увидите новые объявления", - добавил генеральный секретарь НАТО.
В среду, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это первое заседание после инаугурации Дональда Трампа.
США на встрече представляет новый глава Пентагона Пит Хегсет. Это также впервые встречу в формате "Рамштайн" возглавляют на США, а Великобритания.
Министр обороны Украины Рустем Умеров уже встретился с Хегсетом в Брюсселе. Как отмечал Умеров, на повестке дня будет своевременная поставка помощи, усиление ПВО, поставки боеприпасов и авиации, расширение оборонного производства.
Больше о "Рамштайн" и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.
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