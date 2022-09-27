Генсек НАТО оценил вероятность применения ядерного оружия Россией

Вероятность применения Россией ядерного оружия не является слишком высокой, но к угрозам необходимо относиться серьезно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
По его словам, Россия продолжает осуществлять эскалацию конфликта с Украиной, проводя псевдореферендумы, угрожая ядерным оружием и объявляя мобилизацию, поскольку это "приведет к еще большему количеству страданий".
"Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это изменит природу конфликта, и Россия должна знать, что о ядерной войне нельзя даже думать. Я не говорю, что очень велика вероятность того, что оно будет применено, но я говорю, что когда мы видим, что Россия и Путин снова и снова повторяют риторику о ядерном оружии, это то, что мы должны воспринимать серьезно", - подчеркнул Столтенберг.
Он подчеркнул, что применение ядерного оружия будет "иметь ряд последствий для России".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, подчеркнув, что это заявление якобы "не является блефом".
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает угрозы российского диктатора блефом.
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