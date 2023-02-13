Генсек НАТО ожидает, что страны альянса обсудят вопросы самолетов для Украины

"Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки", - сказал он.

Также Столтенберг отметил, что на повестке дня будет вопрос ускорения предоставления военной помощи, одобренной партнерами для Украины.

Генсек НАТО ожидает, что во время встречи министры обороны стран альянса обсудят возможность передачи Украине современных истребителей. Он подчеркнул, что страны НАТО не будут вмешиваться в войну. Однако союзники могут предоставлять Украине боевые самолеты для самозащиты.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что отбыл на встречу в формате "Рамштайн". Он ожидает, что партнеры обсудят вопрос авиации для Украины, развитие "танковой коалиции", формирование запаса боеприпасов.

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