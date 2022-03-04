RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Генсек НАТО звинуватив Росію у використанні заборонених касетних бомб в Україні

Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, Росія скидає касетні бомби на територію України. Використовуються також інші заборонену зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми бачили застосування касетних бомб, і ми бачили повідомлення про використання інших видів зброї, які суперечили б міжнародному праву", - сказав він журналістам у Брюсселі.

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчі стануть ще гірше, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, так як російські війська використовують більш важке озброєння і продовжують свої атаки по всій країні

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниНАТО