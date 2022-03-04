Генсек НАТО звинуватив Росію у використанні заборонених касетних бомб в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми бачили застосування касетних бомб, і ми бачили повідомлення про використання інших видів зброї, які суперечили б міжнародному праву", - сказав він журналістам у Брюсселі.

Як повідомляло РБК-Україна, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчі стануть ще гірше, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, так як російські війська використовують більш важке озброєння і продовжують свої атаки по всій країні