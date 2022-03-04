Генсек НАТО звинуватив Росію у використанні заборонених касетних бомб в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, Росія скидає касетні бомби на територію України. Використовуються також інші заборонену зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми бачили застосування касетних бомб, і ми бачили повідомлення про використання інших видів зброї, які суперечили б міжнародному праву", - сказав він журналістам у Брюсселі.
Як повідомляло РБК-Україна, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчі стануть ще гірше, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, так як російські війська використовують більш важке озброєння і продовжують свої атаки по всій країні
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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