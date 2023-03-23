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Генсек НАТО назвал количество снарядов, которое тратит Украина и РФ в боях каждый день

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины и российские захватчики ведут ежедневные ожесточенные бои с огромным расходом боеприпасов, при этом войска агрессора имеют преимущество по количеству снарядов в несколько раз.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в настоящее время бои настолько интенсивны, что ВСУ использует от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов ежедневно. В то же время войска РФ применяют около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.

"Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства", - отметил Столтенберг и добавил, что новые контракты позволят изменить ситуацию.

Генсек Североатлантического альянса также заявил, что ожесточенные бои, которые в настоящее время происходят вокруг Бахмута, демонстрируют, что РФ готова "просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды".

Так, обращает внимание Столтенберг, Кремль не планирует мира и наращивает военно-промышленное производство, обращаясь за помощью "к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия"..

Ранее генсек НАТО Столтенберг призвал страны Запада подготовиться к поддержке Украины на протяжении длительного времени, поскольку РФ хочет эскалации войны.

Напомним, что Евросоюз согласовал совместную закупку боеприпасов для Украины, и за 12 месяцев планируется передать миллион снарядов.

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