Генсек НАТО назвал количество снарядов, которое тратит Украина и РФ в боях каждый день

По его словам, в настоящее время бои настолько интенсивны, что ВСУ использует от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов ежедневно. В то же время войска РФ применяют около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.

"Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства", - отметил Столтенберг и добавил, что новые контракты позволят изменить ситуацию.

Генсек Североатлантического альянса также заявил, что ожесточенные бои, которые в настоящее время происходят вокруг Бахмута, демонстрируют, что РФ готова "просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды".

Так, обращает внимание Столтенберг, Кремль не планирует мира и наращивает военно-промышленное производство, обращаясь за помощью "к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия"..