Генсек НАТО назвал две стратегические ошибки Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский президент Владимир Путин совершил "две стратегические ошибки", недооценив мужество украинского народа и единство Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, Столтенберг предупредил о необходимости быть готовыми к длительной войне.
По его словам, несмотря на то, что Путин, и потерпел неудачи в военных действиях, "было бы ошибкой недооценивать военную мощь России".
"Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Мы не можем думать, что демократии не смогут сохранять свои усилия в течение времени", - добавил генсек НАТО.
Столтенберг считает само собой разумеющимся, что война закончится за столом переговоров, но предупредил, что "если мы хотим приемлемого результата для Украины, способ добиться его - увеличить нашу поддержку Украины".
"Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, который означает триумф жестокого применения силы. Путин не может победить, это будет катастрофа", - добавил он.
Напомним, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2022 года большинство опрошенных (55%) говорили, что победой можно будет считать изгнание российских войск по всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.
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