Генсек НАТО не видит признаков возможного нападения РФ на территорию Альянса

Угроза нападения России на территорию Североатлантического альянса не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга .

Он снова добавил, что не видит непосредственной угрозы нападения Российской Федерации на членов НАТО.

По его словам, укрепление Североатлантического альянса должно служить не провокацией конфликта, а поддержанием мира.

При этом Столтенберг добавил, что инвестиции последних лет позволяют сдерживать возможную угрозу.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.