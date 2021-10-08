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Генпрокурора Молдови відправили на місяць під домашній арешт

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд у Кишиневі відправив на місяць під домашній арешт генпрокурора Молдови Олександра Стояногло. Звинувачення наполягало на 30-денному попередньому арешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Deschide Știrea.

Мирові судді прийняли рішення помістити Стояногло під домашній арешт на 30 днів. Генпрокурор заявив, що не визнає себе винним і має намір оскаржити винесений вердикт.

Стояногло затримали 5 жовтня за підозрою в корупції та перевищенні службових повноважень на 72 години. Прокурор у його справі Віктор Фуртуна звернувся до суду з клопотанням про 30-денний попередній арешт фігуранта.

Нагадаємо, ввечері 5 жовтня міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко повідомив про відсторонення генпрокурора від займаної посади через порушену кримінальну справу за підозрою в корупції.

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