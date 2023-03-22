Генпрокурор встретился с президентом Европарламента в Брюсселе

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и президент Европарламента Роберта Метсола встретились в Брюсселе. Они обсудили российские военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Метсолу в Twitter.

Она отметила, что встреча прошла в Европарламенте. Костин и Метсола обсудили дальнейшие шаги по привлечению России к ответственности за совершенные в Украине преступления.

"Мы согласились продолжать скоординированные усилия, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление", - отметила президент Европарламента.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Робертой Метсолой создание спецтрибунала.

Также добавим, что в начале марта президент Европарламента посетила Львов, где встретилась с главой государства Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и генпрокурором Андреем Костиным.

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