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Генпрокурор встретился с президентом Европарламента в Брюсселе

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Брюссель, Среда 22 марта 2023 12:02
Генпрокурор встретился с президентом Европарламента в Брюсселе Фото: генпрокурор Украины Андрей Костин и президент Европарламента Роберта Метсола (twitter.com/EP_President)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и президент Европарламента Роберта Метсола встретились в Брюсселе. Они обсудили российские военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Метсолу в Twitter.

Она отметила, что встреча прошла в Европарламенте. Костин и Метсола обсудили дальнейшие шаги по привлечению России к ответственности за совершенные в Украине преступления.

"Мы согласились продолжать скоординированные усилия, чтобы обеспечить ответственность за каждое совершенное преступление", - отметила президент Европарламента.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Робертой Метсолой создание спецтрибунала.

Также добавим, что в начале марта президент Европарламента посетила Львов, где встретилась с главой государства Владимиром Зеленским, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и генпрокурором Андреем Костиным.

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