Генпрокурор не забирал дела у НАБУ после ограничения независимости, - Кривонос

Генпрокурор Руслан Кравченко не воспользовался полномочиями и не забирал дела у НАБУ после принятия закона №12414. Вмешательства в деятельность не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора НАБУ Семена Кривоноса.

"Он не истребовал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел по другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", - сказал он.

По его словам, что после принятия закона №13533 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко "может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам".

По его словам, также теперь глава САП может самостоятельно создавать группу прокуроров в уголовном производстве.

Согласно новому закону, работники НАБУ и других правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне, должны пройти две проверки. Первую раз в два года должно проводить подразделение внутреннего контроля НАБУ с обязательным использованием полиграфа.

"Это нормальная для нас практика. Наше подразделение внутреннего контроля проводит много полиграфических исследований. Единственная проблема, которую сейчас нам нужно решить - это добрать в штат дополнительных полиграфологов", - сказал Кривонос.