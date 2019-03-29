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Генпрокурор США розповів, коли випустить копію доповіді Мюллера


Бар планує випустити редаговану копію до середини квітня

Генеральний прокурор США Вільям Бар випустить редаговану копію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США до середини квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Бар планує випустити редаговану копію майже 400-сторінкового звіту спеціального радника Роберта Мюллера до середини квітня.

"Скоро кожен зможе прочитати його самостійно", - написав Бар в листі.

Він зазначив, що готовий постати перед обома комітетами для дачі показань по доповіді Мюллера 1 і 2 травня.

Як повідомляється, Мюллер завершив своє 22-місячне розслідування за фактом можливої змови президента Дональда Трампа з Росією 22 березня.

У неділю Бар направив Конгресу лист на чотирьох сторінках, у якому викладені основні висновки Мюллера. Бар сказав законодавцям, що розслідування Мюллера не встановило, що учасники кампанії Трампа вступили в змову з Росією в її діяльності щодо втручання у вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

Доповідь спецпрокурора, яка нині має статус секретної, передали в Міністерство юстиції США. Тепер керівник відомства Вільям Бар повинен прийняти рішення про передачу всього документа або його частин в Конгрес США, або ж щодо оприлюднення доповіді. Також Мін'юст може передати в Конгрес тільки власний підсумок доповіді.

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