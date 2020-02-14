Генпрокурор США поскаржився на пости Трампа в Twitter

Генеральний прокурор США Вільям Бар заявив, що американський президент Дональд Трамп заважає йому працювати своїми постами про Мін'юсті в Twitter. Про це повідомляє ABC News.

Бар вважає, що президентові варто припинити писати в Twitter про відомство.

"Публічні заяви і твіти про відомство, про людей в міністерстві, про справи, які перебувають на розгляді, про суддів, які розглядають ці справи, - не дозволяють мені робити свою роботу, а також гарантувати суддям і прокурорам, що ми сумлінно виконуємо нашу роботу ", - сказав він.

Генпрокурор також заявив, що готовий до реакції Трампа у відповідь.

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем повідомила, що Трамп не буде звільняти Барра за його висловлювання.

"Президент повністю довіряє генеральному прокурору Барру", - сказала Грішем.

Вона зазначила, що генпрокурор, як і будь-який громадянин США, має право на публічне висловлювання своєї думки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може покласти край практиці, згідно з якою його бесіди з іноземними лідерами можуть слухати інші співробітники Білого дому.

Раніше голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що генеральний прокурор Сполучених Штатів Вільям Барр розповів йому про те, що міністерство юстиції США отримує інформацію про колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина-бізнесмена Хантера Байдена від особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані .