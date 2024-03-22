Генпрокурор Нью-Йорка сделала шаг к аресту активов Дональда Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения в округе Вестчестер о конфискации гольф-курорта и частного поместья Дональда Трампа "Севен Спрингс". Решения приняты в рамках дела о гражданском мошенничестве экс-президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что судебные решения генпрокурора были поданы в канцелярию округа Вестчестер 6 марта.

Судья Артур Энгорон, который руководил масштабным гражданским процессом касательно мошенничества против Трампа и его бизнеса, официально вынес свое решение чуть больше недели назад. Он постановил, что Трамп, компания Trump Organization и топ-менеджеры, включая двух сыновей Трампа - Эрика и Дональда-младшего - несут ответственность за мошенничество после сговора с целью изменения состояния бывшего президента для получения налоговых и страховых льгот. Он приказал им выплатить в общей сложности 464 млн долларов, плюс проценты.

У Трампа есть только четыре дня, чтобы найти средства для уплаты этой суммы до того, как генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сможет начать арест его активов. Если экс-президент внесет залог, исполнение судебного решения будет автоматически приостановлено, пока он будет подавать апелляцию на решение Энгорона.

Генпрокурор Джеймс заявила, что если Трамп не будет иметь средств для погашения судебного решения, ее офис намерен искать "механизмы принудительного исполнения судебного решения в суде".

Вынесение судебного решения в округах, где Трамп владеет недвижимостью, является первым шагом к попытке ее изъятия. В Нью-Йорке, где проходил судебный процесс, решение уже было вынесено. Там расположены знаменитые здания бывшего президента на Уолл-стрит, 40 и Трамп-тауэр.

18 марта адвокаты Трампа признали, что он не смог обеспечить полный апелляционный залог из-за нехватки наличных на руках, несмотря на "усердные усилия". Вместо этого он попросил суд принять залог в размере 100 млн долларов.

Страховой брокер, с которым они консультировались, Гэри Джульетти, в письменных показаниях написал, что компания Trump Organization, вкладывает большую часть своих активов в недвижимость, что делает получение апелляционного залога в полном объеме "практической невозможностью".

Впрочем, Офис генпрокурора опроверг это утверждение, заявив в среду в апелляционном суде штата, что не существует правила, которое бы ограничивало Трампа одним залогом от одного поручителя на всю сумму судебного решения, чтобы ограничить "риск любого отдельного поручителя".

В штате также отметили, что судья Энгорон считает, что Джульетти не заслуживает доверия из-за "продолжающихся личных и профессиональных отношений с Дональдом Трампом".

Крайний срок уплаты залога в 464 млн долларов - понедельник, 25 марта.