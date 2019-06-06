Генпрокуратура висунула Ющенку підозру у справі Межигір'я

Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку у рамках розслідування справи щодо виведення резиденції Межигір'я із державної власності. Як зазначає РБК-Україна, про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

Нардеп уточнив, що Віктору Ющенку оголошено підозру за частиною 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Підозру висунула Генпрокуратура в рамках справи про резиденцію Межигір'я, яка була виведена з державної власності в 2007 році... Ющенко дійсно в змові з Януковичем це зробив, цілеспрямовано перевівши Межигір'я з ДУС до сфери відання Кабміну, який передав Межигір'я до статуту держпідприємства "Надра України", а те - вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї персональний рай", - написав Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Відомо також, що підозру Віктору Ющенку направлено поштою.

Згодом цю інформацію підтвердила виданню theБабель прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Однак будь-яких деталей щодо справи вона не уточнила.

Нагадаємо, нещодавно Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя "Межигір'я". Зокрема, тендерний комітет агентства на засіданні проголосував за ТОВ "Скомпані". Зазначимо, цю компанію пов'язують з Олексієм Вороненком - колишнім кандидатом у депутати і помічником нардепа Євгена Мураєва.