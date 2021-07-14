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Світовий конгрес українців припинив членство представників Росії: названо причину

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Україна, Середа 14 липня 2021 20:16
Світовий конгрес українців припинив членство представників Росії: названо причину Фото: СКУ виключив зі свого складу представників Росії (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Світовий конгрес українців оголосив про виключення представників Росії зі складу своїх організацій. Таким чином СКУ хоче захистити цих представників від репресій та переслідувань в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СКУ.

"СКУ був вимушений ухвалити рішення призупинити членство усіх своїх складових організацій, а також провідників СКУ у Російській Федерації, щоб захистити українську національну меншину у Росії від репресій", - оголосили в конгресі.

Таку рішення в СКУ ухвалили через введення російським президентом Володимиром Путіним у дію нових норм, які впроваджують кримінальну відповідальність для російських громадян за зв’язки з так званими "небажаними" організаціями. До переліку цих організацій входить і СКУ.

"Після того, як Путін дав чітко зрозуміти, що справді вважає українців та росіян "одним народом", ідентифікувати себе українцем у Росії стало просто небезпечно", - - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

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Світовий конгрес українців Російська Федерація
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