Світовий конгрес українців припинив членство представників Росії: названо причину
Світовий конгрес українців оголосив про виключення представників Росії зі складу своїх організацій. Таким чином СКУ хоче захистити цих представників від репресій та переслідувань в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СКУ.
"СКУ був вимушений ухвалити рішення призупинити членство усіх своїх складових організацій, а також провідників СКУ у Російській Федерації, щоб захистити українську національну меншину у Росії від репресій", - оголосили в конгресі.
Таку рішення в СКУ ухвалили через введення російським президентом Володимиром Путіним у дію нових норм, які впроваджують кримінальну відповідальність для російських громадян за зв’язки з так званими "небажаними" організаціями. До переліку цих організацій входить і СКУ.
"Після того, як Путін дав чітко зрозуміти, що справді вважає українців та росіян "одним народом", ідентифікувати себе українцем у Росії стало просто небезпечно", - - заявив президент СКУ Павло Ґрод.