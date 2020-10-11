Генпрокуратура Киргизстану закликала політиків, які покинули в'язниці, повернутися назад

Генпрокуратура Киргизстану вважає незаконним звільнення з-під варти екс-президента країни Алмазбека Атамбаєва і його прихильників. У відомстві зажадали політиків, які були звільнені з в'язниць в ніч з п'ятого на шосте жовтня, добровільно повернутися за ґрати.

Про це в Facebook повідомляє Генпрокуратура Киргизстану.

"Порушуючи встановлений порядок тримання під вартою, відбування покарання, під загрозою вбивств і фізичної розправи суддів, працівників адміністрації органів змісту, скориставшись ситуацією, що склалася в ніч з 5 на 6 жовтня 2020 року, екс-президент і його прихильники незаконно покинули місця утримання під вартою і відбування покарань", - йдеться в повідомленні.

За даними Генпрокуратури, у зв'язку з цим в різних судових органах і також слідчою групою Військової прокуратури республіки розглядаються і розслідуються кримінальні справи, фігурантами яких є Атамбаєв, екс-прем'єр Киргизії Сапар Ісаков, екс-мер Бішкека Албек Ібраїмов.

Також фігурантами справи стали екс-охоронці Атамбаєва Дамір Мусакеєв і Канат Сагімбаєв, екс-радник Атамбаєва Фарід Ніязов, колишній віце-прем'єр Дуйшенбек Зілаліев, екс-депутат Равшан Жеєнбеков, екс-прем'єр Жанторо Сатибалдієв.

Генпрокуратура попередила політиків про кримінальну відповідальність за втечу з в'язниць і погрози фізичної розправи на адресу суддів та працівників місць позбавлення волі, які висловлювалися під час звільнення ув'язнених.

"Генеральна прокуратура вимагає від усіх осіб, які незаконно залишили в ніч з 5 на 6 жовтня 2020 року місця утримання під вартою і відбування покарань, з'явитися в адміністрації органів і установ виконання покарань та примусові заходи кримінально-правового впливу. У разі невиконання вимог, з боку правоохоронних органів будуть вжиті жорсткі заходи", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Киргизстані 7 серпня 2019 року спецназ штурмував резиденцію екс-президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Однак штурм був провалений. Прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був вдалим, Атамбаєва затримали.

Під час протестів в ніч на 6 жовтня демонстранти в Бішкеку звільнили екс-президента Киргизстану Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки країни. Після цього суд в Бішкеку заявив про переведення фігуранта під домашній арешт. Таким же чином звільнені й інші колишні високопоставлені чиновники Киргизстану.

Правоохоронці 10 жовтня затримали колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва. Він є фігурантом у справі про організацію масових заворушень у Бішкеку.