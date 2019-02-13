Генпрокуратура допитала Мураєва

Сьогодні відбувся допит Мураєва по справі про можливе незаконне збагачення

В Генеральной прокуратуре Украины сегодня состоялся допрос народного депутата, кандидата в президенты Украины Евгения Мураева по делу о возможном незаконном обогащении. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Мураев воспользовался конституционным правом не предоставлять информацию о себе и своих родственниках.

"Он допрашивался в ГПУ как свидетель. Это дело касается уголовного производства, которое было начато в июле 2017 года по поводу возможного незаконного обогащения самого Евгения Мураева. Допрос состоялся сегодня. Он был вызван на допрос, но он воспользовался своим конституционным правом не предоставлять информацию о себе и своих родственниках", - рассказал Лысенко.

Он также отметил, что Мураев не предоставил фактических свидетельств по делу.

Напомним, в декларации за 2018 год Мураев указал квартиру в Харькове, гостиничный номер в Киеве и нежилое здание в Харькове, ювелирные изделия, оружие и технику, автомобиль Lexus стоимостью 960 тыс. гривен, корпоративные права на ООО "Новости 24 часа" стоимостью почти 16 млн гривен.

На банковских счетах Мураев хранит почти 4 тыс. гривен и 281 евро, а наличными свыше 10 млн гривен, 2 млн долларов и 1 млн евро. Кроме того, в 2017 году Мураев одолжил третьим лицам 523 тыс. гривен.