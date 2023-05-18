Геноцид крымских татар. Зеленский предложил создать мемориал

"История - это не только события, но и места, в которых сердца людей замирают, когда затрагивают трагические моменты истории. Крымскотатарский народ заслуживает такого полноценного центрального мемориала, который напоминал бы о преступлении, которое было совершено против него, о жертвах депортации и о силе народа, который сохранился. Мне кажется, это очень важно", - сказал Зеленский.

Президент обратился к лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву с предложением о совместной работе над концепцией мемориала.

"Господин Мустафа, я предлагаю, чтобы мы вместе с вами поработали над таким предложением. Чтобы появилось такое место. Я думаю, за 80 лет народ это заслужил. Я уверен, что это важно для всей Украины", - отметил глава государства.

Он напомнил, что сегодня все украинцы чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида.

"Сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть в Крыму все, что говорило именно о нем", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас все в Украине узнают вернувшееся через годы зло, изменив свои символы, но не изменив своей сути, чтобы так же уничтожать людей.

"Но в этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать. Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую нашу часть нашего государства. Это - наш с вами дом", - подчеркнул президент.

Стоит отметить, 18 мая 1944 года советский режим начал депортацию всего крымскотатарского народа в Центральную Азию из Крыма. За три дня было насильно вывезено около 200 тысяч человек.

Ежегодно в Крыму по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа проходили массовые мероприятия, однако после оккупации полуострова Россией проведение подобных акций запретили.