Геннадий Выходцев о Фокстроте и Foxtrot, или как ритейлер разделил название с подразделением аэроразведки ВСУ

Название "Foxtrot" недавно официально утвердили как подразделение аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с аналогичной маркировкой.

История того, как в ВСУ появилось подразделение "Foxtrot", начинается с создания с полномасштабным вторжением РФ в Украину условной #ротыФокстрота с почти 200 сотрудниками компании, обменявшими свой рабочий бейдж на шеврон ВСУ. Тогда во вновь созданном корпоративном штабе «Помощь нашим» менеджеры компании поставили в приоритет поддержку техникой воюющих в #ротаФокстрота. Среди подопечных компании был и директор львовского магазина Фокстрот, младший сержант Олег Маркович с позывным Foxtrot.

Олег был успешным менеджером, 11 лет работал в сети Фокстрот, а его львовский магазин по адресу ул. Зеленая 147 лидировал во всех возможных корпоративных рейтингах.

В феврале 2022 года Олег встал на защиту Украины в ряды родной с 2014 года 80 ОДШБ ВСУ. В своем подразделении Олег-Фокстрот организовал отдельное подразделение аэроразведки, за что получил звание главный сержант разведывательного взвода аэромобильного батальона. С июня первого года войны Олег защищал Украину на трассе Бахмут – Лисичанск, был одним из первых, кто с собратьями деоккупировал Харьковщину. А за освобождение Изюма Олег Маркович получил орден "За мужество III степени" от Президента Украины.

Сотрудники и компания активно усиливали подразделение своего коллеги – объявляли сборы на автомобиль, приобщались к покупке квадрокоптеров, высылали к праздникам вкусности. В рамках корпоративной программы по поддержке сил обороны и сотрудников, служащих в рядах ВСУ "Помощь нашим", компания передала планшеты.защитникам из подразделения "Foxtrot".

Олег Маркович погиб 26 апреля 2023 года, выполняя боевое задание на Бахмутском направлении. Но его дело на самых горячих участках фронта продолжает подразделение аэроразведки Foxtrot, названное в честь Олега. Теперь название "Foxtrot" официально носит подразделение аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Ритейлер Фокстрот имеет дальнейшие планы поддержки одноименного подразделения, основанного легендарным сотрудником Олегом Марковичем.

"Большая честь помогать Вооруженным силам Украины, усиливая защитников в выполнении их боевых задач для достижения высокой миссии – защиты независимости Украины, – прокомментировал новость председатель Совета учредителей Группі компаний "ФОКСТРОТ" Геннадии Выходцев. – Не меньшая честь – разделить имя Foxtrot с защитниками, стать их собратьями, что обязывает еще более тщательно укреплять их боевой дух, предоставляя технику для Победы".

Напомним, сеть Фокстрота с начала полномасштабной войны поддерживает страну на передовой и в тылу. За 1,5 года ритейлер предоставил Силам обороны и пострадавшим украинцам помощь на сумму более 16 млн. грн. В июне компания присоединилась к инициативе фандрейзинговой платформы UNITED24, направив 1 миллион гривен на преодоление последствий взрыва Каховской ГЭС.

Соучредителями бренда Фокстрот являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий, которые в феврале 2022 года инициировали создание корпоративного штаба Фокстрота "Помощь нашим".