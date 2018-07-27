Маліновський забив за "Генк" у матчі відбору до Ліги Європи

У підсумку бельгійська команда перемогла з рахунком 5: 0

Півзахисник бельгійського "Генка" та збірної України Руслан Маліновський допоміг своєму клубу здобути перемогу у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Бельгійська команда на своєму полі приймала "Фолу" з Люксембургу, і рахунок у зустрічі на 4 хвилині відкрив саме український футболіст, зробивши це прямим ударом зі штрафного.

03' : GOOOOOOAAAAL : 1 - 0 : Heerlijke vrije trap zoals alleen Malinovskyi dat kan. #krcgenk #samengenk. — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 26, 2018

Руслан відіграв перший тайм та був замінений у перерві.

У підсумку "Генк" переміг із рахунком 5:0.

Нагадаємо, київське "Динамо" стартує з третього квалификационого рануду Ліги чемпіонів, де їх суперником буде чеська "Славія".