Маліновський забив за "Генк" у матчі відбору до Ліги Європи

Новини Спорт 27.07.2018 - 10:10
Фото: Руслан Маліновський (krcgenk.be)
Фото: Руслан Маліновський (krcgenk.be)

У підсумку бельгійська команда перемогла з рахунком 5: 0

Півзахисник бельгійського "Генка" та збірної України Руслан Маліновський допоміг своєму клубу здобути перемогу у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Бельгійська команда на своєму полі приймала "Фолу" з Люксембургу, і рахунок у зустрічі на 4 хвилині відкрив саме український футболіст, зробивши це прямим ударом зі штрафного.

Руслан відіграв перший тайм та був замінений у перерві.

 

У підсумку "Генк" переміг із рахунком 5:0.

Нагадаємо, київське "Динамо" стартує з третього квалификационого рануду Ліги чемпіонів, де їх суперником буде чеська "Славія".

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Теги:  Збірна України,  Ліга Європи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС