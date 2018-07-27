Маліновський забив за "Генк" у матчі відбору до Ліги Європи
У підсумку бельгійська команда перемогла з рахунком 5: 0
Півзахисник бельгійського "Генка" та збірної України Руслан Маліновський допоміг своєму клубу здобути перемогу у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Бельгійська команда на своєму полі приймала "Фолу" з Люксембургу, і рахунок у зустрічі на 4 хвилині відкрив саме український футболіст, зробивши це прямим ударом зі штрафного.
03' : GOOOOOOAAAAL : 1 - 0 : Heerlijke vrije trap zoals alleen Malinovskyi dat kan. #krcgenk #samengenk.— KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 26, 2018
Руслан відіграв перший тайм та був замінений у перерві.
У підсумку "Генк" переміг із рахунком 5:0.
Het wedstrijdverslag is nu aangevuld met mooie foto's. #krcgenk #samengenk https://t.co/fUiLzPU4mU— KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 26, 2018
Нагадаємо, київське "Динамо" стартує з третього квалификационого рануду Ліги чемпіонів, де їх суперником буде чеська "Славія".