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Генинспектор Бундесвера оценил, возможны ли существенные продвижения войск РФ в Украине

Вторник 23 июля 2024 17:24
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Генинспектор Бундесвера оценил, возможны ли существенные продвижения войск РФ в Украине Фото: генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ближайшее время существенных продвижений российских войск на фронте в Украине не будет, возможны лишь небольшие операции.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Tagesspiegel заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

По мнению Боера, значительные изменения на фронте в ближайшее время не произойдут, но Украина остается зависимой от западной поддержки.

"В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным", - пояснил он.

Генинспектор Бундесвера допустил "небольшие, медленные операции" со стороны российских войск, но, по его мнению, "широкомасштабных наступательных действий" не будет.

"Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам", - добавил он.

Напомним, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер также спрогнозировал, что Россия может быть готова к нападению на НАТО уже через 5-8 лет. В такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.

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