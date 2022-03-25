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У Генічеську російські військові видають місцевим мешканям рублі

У Генічеську місцевим роздають рублі (sputnik.by)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Генічеську Херсонської області російські військові видають місцевим мешканцям рублі. Обласна прокуратура за цим фактом проводить досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Зокрема, на території Генічеська військові РФ видають місцевим жителям російські гроші.

Повідомляється, що папірці вони роздають людям у розмірі 10 тисяч на одну особу.

Наразі українські правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності.

Також у прокуратурі додали, що, відповідно до статті 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня.

Раніше ми повідомляли, що в Україні в тимчасово захоплених територіях поширюватимуть фальшиві російські рублі.

Також ми писали, що російський рубль впав до рекордно низького рівня.

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