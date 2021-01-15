Генеральним директором "ДТЕК Енерго" призначено Салєєва

Фото: Ільдар Салєєв (dtek.com)

З 12 січня 2021 року Ільдар Салєєв призначений на пост генерального директора "ДТЕК Енерго". Дмитро Сахарук, який раніше очолював компанію, призначений виконавчим директором ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У світлі глобальних трендів українська енергетика переживає істотну трансформацію. Зміни в першу чергу торкаються теплової генерації і вугільної галузі, тому що вони мають зробити найістотніший внесок в декарбонізацію економіки і захист клімату", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

За його словами, перед новим керівником "ДТЕК Енерго" стоїть непросте завдання: підготувати ТЕС до переходу на новий режим роботи в об'єднаній енергосистемі України, бути активним учасником ринку допоміжних послуг та знайти точки росту через апробацію нових технологій».

Ільдар Салєєв - досвідчений керівник зі стратегічним баченням і високим рівнем професійної експертизи. Почав трудову кар'єру у 2006 році в ДТЕК як керівник напрямку інвестиційної діяльності у вугільні підприємства.

У 2010 році перейшов в Corum Group, де при його активній участі успішно проведена інтеграція розрізнених підприємств в єдиний бізнес, створений R&D центр, розроблені інноваційні продукти і виведена компанія на нові ринки.

З 2015 року продовжив роботу в групі "Метінвест Холдинг" на посаді керівника напрямку закупівель по операційній діяльності. У серпні 2018 Ільдар Салєєв очолив ПРАТ "ДМЗ" ("Донецьксталь") і вивів підприємство за підсумками 2019 року у лідери з поставок концентрату коксівного вугілля в Україні.

З жовтня 2020 приєднався до команди "ДТЕК Енерго" в якості операційного директора.

"Щоб і далі залишатися лідером на конкурентному ринку електроенергії, ми повинні активно працювати по нашим ключовим напрямкам. Наш пріоритет - це підвищення операційної ефективності і гнучкості бізнесу, що дозволить поліпшити конкурентоспроможність нашого вугілля і кіловат-години. Ми плануємо і далі впроваджувати проекти по цифровізації підприємств і розвивати нові напрямки своєї діяльності. Поряд з виробничими завданнями ДТЕК Енерго продовжує тримати курс на сталий розвиток бізнесу - у фокусі і екологія, і безпека на виробництві, і розвиток, і навчання персоналу, і справедлива трансформація вугільних регіонів. Таким чином наш бізнес повинен ставати все більш технологічним, ефективним і сучасним", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 12 січня 2021 року Дмитро Сахарук вступив на посаду виконавчого директора ДТЕК.

Введення посади виконавчого директора є частиною трансформації компанії в рамках "Нової стратегії 2030", яка була презентована в грудні 2020 року.