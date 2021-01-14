Сахарук призначений виконавчим директором ДТЕК

Фото: Дмитро Сахарук (dtek.com)

З 12 січня 2021 року Дмитро Сахарук вступив на посаду виконавчого директора ДТЕК. Введення посади виконавчого директора є частиною трансформації компанії в рамках Нової стратегії 2030, яка була презентована в грудні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Майбутнє енергетики визначають такі глобальні тренди як декарбонізація, децентралізація, цифровізація і критерії ESG. Ці тренди вимагають від компаній перегляду підходів до розвитку бізнесу і внесення змін по всьому виробничому ланцюжку. Згідно з новою стратегією розвитку до 2030 року, Група ДТЕК трансформується в більш екологічний, ефективний і технологічний бізнес. У зв'язку з цим головним завданням офісу виконавчого директора стає реалізація ESG стратегії бізнесу, щоб Група ДТЕК успішно пройшла період трансформації, зберігаючи лідерство в енергетиці України та реалізуючи міжнародні проекти", сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Дмитро Сахарук, як виконавчий директор ДТЕК, буде відповідати за напрямки сталого розвитку, інновацій, цифрової трансформації, регуляторної політики і правового забезпечення, корпоративного управління і комплаєнс, а також корпоративних комунікацій.

"ДТЕК прийняв рішення трансформувати бізнес, щоб відповідати актуальним запитам суспільства. Перед нами стоять амбітні завдання щодо цифрової трансформації наших підприємств, впровадження інновацій та розвитку абсолютно нових технологій в енергетиці. У кожному напрямку бізнесу ДТЕК сформував команду професіоналів. Їхня унікальна експертиза і знання дозволяють гідно проходити через кризи, зберігаючи в фокусі стратегічні проекти бізнесу. Сьогодні від успішної реалізації трансформаційних цілей залежить не тільки майбутнє компанії, але і можливість зробити свій внесок у вирішення проблем зміни клімату", - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Свою професійну кар'єру Дмитро Сахарук почав в компанії Philip Morris Ukraine у 2004 році, потім він працював в міжнародній юридичній фірмі Squire, Sanders&Dempsey.

До команди ДТЕК приєднався в березні 2010 року в якості заступника керівника дирекції з правового забезпечення, а у 2011 році очолив дирекцію.

Сахарук в серпні 2014 року був призначений виконавчим директором "ДТЕК Енерго", в жовтні 2016 року - виконуючим обов'язки генерального директора "ДТЕК Енерго", а у вересні 2017 року - генеральним директором "ДТЕК Енерго".