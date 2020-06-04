Генеральна дирекція загальнонаціональної програми "Людина року" оголошує старт 25-го Ювілейного сезону

25-та сходинка тріумфу чекає переможців!

Вітаємо вас, наші дорогі друзі - партнери, лауреати, поважні гості. Наші вітання також всім, хто причетний до створення програми «Людина року» - режисерсько-постановочній групі, підрядникам, виконавцям та багатьом іншим нашим помічникам. Ми дуже скучили за живим cпілкуванням з вами, вашою творчою наснагою та енергетикою. Ми точно знаємо, що так само як і в нас, у вас болить душа, що через зрозумілі всім причини не відбулося красиве, вишукане, феєричне дійство під назвою "Церемонія вручення премії "Людина року-2019". Не відбулось те, що так чекали, так ретельно разом з вами готували, продумуючи і відпрацьовуючи кожен нюанс і кожну деталь. На жаль, суворі обмеження були введені за якихось півтора тижні до свята. І останні приготування до Церемонії зупинилися. Як недоспівана пісня, як недосказана повість…

Дорогі наші друзі, ми дуже добре розуміємо вашу реакцію і емоції, тому що відчували те й саме, що й ви. Розчарування, незгоду, біль, розпач… Нам було безмежно важко змиритися з обставинами, змінити ритм і залишитися вдома на карантинному режимі. Але йде час, життя продовжується, розквітає природа - і ми щиро віримо, що все нормалізується і відновиться. Ми твердо переконані, що попри все – людство вистоїть і обов’язково приборкає непрошеного короновірусного диктатора. Навіть якщо зараз він нахабно перекреслив плани і змінив життя мільйонів людей.

ЛЮДИНА – в самому високому розумінні цього слова - здатна побороти будь-яку біду. Ми вірили і будемо вірити в це завжди, тому що програма "Людина року" по своїй суті і духу – про мужніх і сильних. Про тих, хто не ламається від випробувань і перемагає незважаючи ні на що. Про тих, хто йде вперед часом не завдяки, а всупереч. Хто здатен виконувати свій обов’язок, навіть якщо існує небезпека для власного життя. Ми вклоняємося сьогодні разом з усім світом людям в білих халатах - тим, хто сьогодні на передовій. І ми впевнені, що на нашій ювілейній 25-й церемонії вручення премії "Людина року-2020" вони будуть самими почесними і гідно вшанованими героями.

І як би складно не було сьогодні всім нам, ми кажемо вам – до зустрічі, наші дорогі друзі! Ми з вами, ми поруч, ми не злякалися труднощів, не зійшли з дистанції – і ніколи не зійдемо! Ми пристосуємося до нових реалій, будемо впевненими і позитивними, креативними і гнучкими, знайдемо нові сучасні інформаційні формати і форми взаємодії.

Але головне залишиться незмінним. І це – наша щорічна феєрична неповторна Церемонія вручення премії "Людина року"!

Ми чекаємо вас в наступному році в Національній опері України, щоб разом підняти наші келихи на святі величі людського духу – на 25-й урочистій церемонії вручення премії "ЛЮДИНА РОКУ"!

Наш ювілейний девіз вже відомий –

25-та сходинка тріумфу!

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"