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Генеральная репетиция перед Уимблдоном. Людмила Киченок в паре выиграла престижный турнир

Истборн, Суббота 29 июня 2024 21:33
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Генеральная репетиция перед Уимблдоном. Людмила Киченок в паре выиграла престижный турнир Фото: Людмила Киченок качественно подготовилась к травяному мэйджору (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко победила на Rothesay International в британском Истборне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Rothesay International, финал, парный разряд

Дабровский/Раутлифф – Л. Киченок/Остапенко – 1:2 (7:5, 6:7, 8:10)

Украинско-латвийская пара одержала непростую победу над канадкой Габриэлой Дабровски и австралийкой Эрин Раутлифф. В первом сете соперницы сосредоточились на своих подачах. Ключевым стал одиннадцатый гейм, в котором Киченок с Остапенко внешне легко позволили оппоненткам оформить брейк и сразу закрыть партию.

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Украинка с латышкой снова отдали собственную подачу в одиннадцатом гейме, но сразу ответили обратным брейком. Пришлось играть тай-брейк. Там дуэт Киченок и Остапенко быстро дожал Дабровски из Раутлифф.

Решающая короткая партия стала настоящим триллером. Соперницы шли нога в ногу и подошли к развязке при равном счете (8:8). Здесь украинка с латвийской теннисисткой завладели инициативой полностью. Они взяли два розыгрыша подряд и завоевали трофей.

Истборн – главный этап подготовки перед Уимблдонским турниром. Травяной мэйджор начнется 1 июля. В прошлом году пара в составе Киченок и Остапенко вылетели в первом раунде, а в позапрошлом году дошли до полуфинала соревнований.

К слову, ранее Костюк и другие украинки получили первых соперниц на Уимблдоне-2024.

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