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Генералы без опыта и не только. Bloomberg назвал главные проблемы армии Китая

Пекин, Пятница 17 ноября 2023 15:00
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Генералы без опыта и не только. Bloomberg назвал главные проблемы армии Китая Фото: Китай имеет ряд проблем с армией (chinamil com cn)
Автор: Наталья Юрченко

Китай регулярно заявляет о "воссоединении" с Тайванем и намекает, что готов применить силу. Но у китайской армии есть ряд проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание проанализировало готовность Национально-освободительной армии Китая (НОАК) к гипотетическому вторжению в Тайвань в 2027 году.

Отмечается, что китайский лидер Си Цзиньпин упорно трудится над усилением войск. По оценкам Пентагона, Китай имеет более 2,1 млн активных военных, то есть армия является самой многочисленной в мире.

Также Пекин накопил более 400 кораблей и 3100 самолетов, что дает ему самый большой в мире военно-морской флот и третью по величине авиацию. Ядерный арсенал Китая превысил 400 боеголовок в 2021 году, а к 2035 году страна хочет накопить 1500 боеголовок.

При этом редкие публичные комментарии Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что он опасается за готовность своей армии. В частности, одной из проблем является коррупция и отсутствие какого-либо боевого опыта. В частности, китайский лидер приказал военным изменить структуру армии, увеличить количество ракетных, космических подразделений и кибервойск. Си Цзиньпин подчеркнул, что армия должна готовиться "воевать и побеждать".

Уроки Украины и "болезнь мира"

Bloomberg отмечает, что Китай внимательно следит за происходящим в Украине. Китайские аналитики подчеркивают, что война в Украине показала проблемы России в координации и интегрированными воздушно-наземными операциями. По данным издания, Си Цзиньпин понял, что "сложные военные операции тяжелее, чем кажутся".

Несмотря на то, что Китай регулярно проводит военные учения и даже привлекает гражданские средства, главной проблемой остается отсутствие боевого опыта. Национально-освободительная армия Китая не участвовала в серьезных боевых действиях с 1979 года, то есть после окончания войны против Вьетнама. Поэтому Китай практически не имеет генералов, имеющих хоть какой-то боевой опыт.

Си Цзиньпин и его генералы называют эту нехватку опыта "болезнью мира" Китая.

"У Китая не было опыта войны, их (военных, - ред.) надо проверить, прежде чем совершать что-то вроде полномасштабного вторжения в Тайвань", - сказал Ли Сяобин, директор Института Западной части Тихого океана в Университете Центральной Оклахомы, ранее служивший в НОАК.

Вообще не армия

Bloomberg пишет, что китайские войска вообще сложно назвать традиционной армией. Технически Национально-освободительная армия Китая - это вооруженное крыло Коммунистической партии.

Это означает, что китайская армия подчиняется политической верхушке, а значит, не может принимать быстрые решения на местах. Это особенно важно в условиях боевых действий.

Эксперты считают, что одержимость контролем вместо командования делают армию Китая не гибкой.

Конфликт Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом заверил его, что Пекин в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Но он подчеркнул, что надеется на "мирное воссоединение" Китая с островом.

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