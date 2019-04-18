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Генерала МВС оголосили в розшук

Новини » Політика    18.04.2019 - 15:22
Генерала МВС оголосили в розшук
Фото: Олексія Крикуна (Уніан)

Крикун ховається від прокуратури і розшукується СБУ

Служба безпеки України оголосила в розшук генерала, начальника департаменту громадської безпеки МВС Олексія Крикуна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

Крикуну висунуто підозру по 1 ч. ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) і ч. 3 ст. 265 (придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів) без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Генерала МВС оголосили в розшукЗазначимо, що з 15 березня 2010 року по листопад 2012 він був начальником Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві. З листопада 2012 року по лютий 2014 року - очолював департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України. В лютому 2014 поїхав до Москви.

Раніше в ГПУ повідомляли про встановлення нових фігурантів по справі Майдану. Тоді повідомлялося, що прокуратура оголосила про підозру колишньому начальнику департаменту громадської безпеки МВС України та колишньому начальнику департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

РБК-Україна писало, що міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану.

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