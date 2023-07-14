Генерал Тарнавский о боях на юге: как в боксе, держим соперника на расстоянии

Генерал сравнил наступательные действия украинской армии на южных направлениях с боксом.

"Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не подпускаем их близко. Почему? Потому что ближний бой - это совсем другое дело. Следовательно, на больших дистанциях мы эффективно их побеждаем", - сказал Тарнавский.

Бои на юге Украины

В начале лета украинские Силы обороны усилили наступательные операции в Запорожской области, а именно на Мелитопольском на Бердянском направлениях. ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов.

При этом украинским военным приходится проходить через минные поля и прорывать плотную оборону оккупантов. Кроме того, защитники уничтожают командные пункты и линии обеспечения в тылу россиян.

Генерал Александр Тарнавский признал, что украинское контрнаступление развивается не так быстро, как хотелось, и объяснил, с какими проблемами сталкиваются ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.