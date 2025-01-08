Генерал США оценил работу армии Ливана по разминированию юга страны

Американский генерал Джаспер Джефферс положительно оценил работу ливанской армии по разминированию. Военные разминируют южные районы Ливана, где шли бои между армией Израиля и группировкой "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Сопредседатель Механизма имплементации прекращения боевых действий, американский генерал Джаспер Джефферс и французский бригадный генерал Гийом Пончин 7 января посетили штаб пятой бригады Вооруженных сил Ливана на юго-западе страны. Он расположен в пяти километрах к северо-востоку от Накуры - одного из двух городов, из которых израильские войска были выведены в рамках соглашения о прекращении огня.
Отмечается, что в рамках перехода, осуществляемого с помощью Механизма, армия Ливана немедленно направила войска в этот район для расчистки дорог, удаления несанкционированных боеприпасов и обеспечения безопасности народа Ливана.
"Джефферс и Пончин осмотрели запасы оружия, подлежащие уничтожению в ближайшие дни, которые ливанская армия захватила у несанкционированных вооруженных группировок", - говорится в заявлении посольства США в Бейруте.
По словам Джефферса, "Вооруженные силы Ливана являются законным гарантом безопасности страны и продолжают демонстрировать, что они имеют способность, намерения и лидерские качества для обеспечения безопасности и защиты Ливана".
"Они действуют решительно, быстро и с четким знанием дела. Сегодня мы увидели пример этого на примере солдат 5-й бригады. Инженерно-саперный корпус, в частности, полон настоящих профессионалов, которые еженедельно изымают и обезвреживают сотни неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в заявлении Джефферса.
Фото: штаб пятой бригады Вооруженных сил Ливана (x.com/CENTCOM)
Со дня вторжения боевиков палестинского движения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года, террористы ливанской группировки "Хезболла" начали регулярно обстреливать территорию Израиля дронами и ракетами.
В сентябре 2024 года Армия обороны Израиля ликвидировала практически все руководство "Хезболлы", а 30 сентября израильские военные начали наземную военную операцию против группировки на юге Ливана.
27 ноября между Израилем и "Хезболлой" заработало перемирие. По соглашению, израильтяне в течение 60 дней выводят израильские войска из Ливана, регулярная армия Ливана возьмет под контроль территорию на юге страны. Это будет гарантировать, что "Хезболла" не вернется в эти районы.
В результате свержения режима Башара Асада, ливанская группировка "Хезболла" потеряла пути поставки оружия через Сирию.
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