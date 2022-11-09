Генерал США ответил, вступят ли войска Беларуси в войну против Украины

"10 батальонных тактических групп, которые они имеют, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же, это будут мобилизованные силы, а не ветераны", - считает Ходжес.

Генерал США не уверен, что из Беларуси может прийти какая-то серьезная угроза и подчеркнул, Лукашенко делает все, чтобы удержать какую-то "видимость независимости".

"Я верю, что он знает - если пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Я не думаю, что у белорусов есть хотя бы какое-то желание сражаться против Украины", - говорит Ходжес.

По его мнению, из Беларуси и дальше будут запускать ракеты и дроны, но наземного наступления не будет.

"Тем более вы его сразу увидите. За ситуацией следит не только украинская разведка, но и американская и британская. Если они начнут стягивать силы, то это не станет сюрпризом. Я думаю, что нападение очень маловероятно", - подытожил Ходжес.

Напомним, недавно белорусский режим Александр Лукашенко снова заговорил о войне, заявив, что "мечтает, чтобы ее не произошло" и сказал, что якобы не планирует отправлять солдат воевать против Украины.

Между тем, на территории Беларуси продолжается совместное развертывание российских и белорусских войск. В Генштабе считают, что оно сейчас направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга.

Добавим, что главы МИД стран G7 предупредили, если Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, то его режим будет иметь неизбежные и серьезные последствия.